О компании

Наша специализация - издательские и полиграфические услуги.

Наша сильная сторона – умение совместить сроки, цены и качество, так необходимые для эффективной работы.  Стратегическое мышление, профессиональная команда, с одной стороны, и современные технологии полиграфического производства, с другой стороны, позволили нашей типографии уверенно закрепиться на полиграфическом рынке региона.

Мы накопили большой практический опыт: реализовано более 50000 заказов,   для более чем 3000 российских и зарубежных компаний. Обратившись к нам, Вы гарантировано получите свой заказ четко в срок и обретете в нашем лице надежного партнера.



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Услуги

Полиграфический дизайн

Мы разрабатываем дизайн для любой полиграфической продукции, выпускаемой нашей типографией. Специалисты нашего издательства, имеют большой опыт в разработке дизайн-макетов любой сложности, учитывая технологические особенности печати.

Цифровая печать

Обладая парком современных цифровых печатных машин, наша типография способна выпускать малотиражную продукцию в сжатые сроки. Основным достоинством такой печати является возможность персонализации каждого оттиска.

Офсетная печать

Мы обладаем одним из самых больших парком офсетного оборудования в регионе с общим количеством печатных секций - 15. Офсетная печать является основным направлением работы нашей типографии.

Распространение

Мы оказываем услуги по распространению листовок, буклетов, газет и другой печатной продукции по нашим фирменным стойкам в городах Владивосток и Артем.

  • Высечка — вырубка из листа бумаги прямоугольной формы изделий сложной формы посредством удара штампом по контуру. Штампы для высечки используются как стандартные, например для папок, так и изготавливаются под конкретный заказ.
  • Тиснение фольгой — тиснение, при котором между нагретым клише и бумагой протягивается фольга и производится прессование. Тиснение фольгой было известно ещё в Дании во время изготовления книг.
  • Лакировка - лакирование печатной продукции улучшает как её внешний вид, так и потребительские свойства. При лакировании на поверхность печатного оттиска наносится слой лакового раствора, который после высушивания создаёт прочную прозрачную однородную плёнку.
  • Конгрев - конгревное тиснение без фольги выполняется при помощи пресса горячего тиснения путем выдавливания изображения. Конгрев — популярный вариант дизайна, который используется при оформлении суперобложек, этикеток, открыток, мягкой упаковки, дипломов и пр.

690014, г. Владивосток, Народный пр-т, д. 11 (1 этаж), телефоны офиса (423) 260-9999, 220-49-99