О компании
Наша специализация - издательские и полиграфические услуги.
Наша сильная сторона – умение совместить сроки, цены и качество, так необходимые для эффективной работы. Стратегическое мышление, профессиональная команда, с одной стороны, и современные технологии полиграфического производства, с другой стороны, позволили нашей типографии уверенно закрепиться на полиграфическом рынке региона.
Мы накопили большой практический опыт: реализовано более 50000 заказов, для более чем 3000 российских и зарубежных компаний. Обратившись к нам, Вы гарантировано получите свой заказ четко в срок и обретете в нашем лице надежного партнера.
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Услуги
Полиграфический дизайн
Мы разрабатываем дизайн для любой полиграфической продукции, выпускаемой нашей типографией. Специалисты нашего издательства, имеют большой опыт в разработке дизайн-макетов любой сложности, учитывая технологические особенности печати.
Цифровая печать
Обладая парком современных цифровых печатных машин, наша типография способна выпускать малотиражную продукцию в сжатые сроки. Основным достоинством такой печати является возможность персонализации каждого оттиска.
Офсетная печать
Мы обладаем одним из самых больших парком офсетного оборудования в регионе с общим количеством печатных секций - 15. Офсетная печать является основным направлением работы нашей типографии.
Распространение
Мы оказываем услуги по распространению листовок, буклетов, газет и другой печатной продукции по нашим фирменным стойкам в городах Владивосток и Артем.